قبل موقعة مصر والكاميرون .. ميدو : خلافات شديدة داخل لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي

الشارقة - اميمة ياسر - تصاعدت المخاوف طوال الساعات القليلة الماضية من تعرض منتخب مصر لتلاعب بسبب مباراة الكاميرون المقبلة في بطولة كأس الأمم الافريقية والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل وسط اجواء تكاد تكون مشحونة.

وبدأ القلق واضحاً ولافتا على منصات السوشيال ميديا بين الجماهير المصرية وسط تحذيرات من مسحة كورونا التي ربما يتم التلاعب فيها ايضا والادعاء بان تسعة لاعبين من المنتخب مصابين بكورونا، او اختيار حكم منحاز يخدم المنتخب الكاميروني علي حساب منتخب الفراعنة.

تنبيه عاجل لاتحاد كرة القدم المصري

وكتب عمرو فهمي المخرج ومؤلف مصري قائلا : تنبيه عاجل لاتحاد كرة القدم المصري لازم يطلع وفد عالي المستوى من القيادات ووزير الرياضة بنفسه لمتابعة التجهيز لمباراة مصر والكاميرون القادمة يوم الخميس القادم لو نمتوا هيجيبوا حكام يبوظوا الماتش وهيزوروا تقارير تثبت اصابة اللاعبين بكورونا وهيعملوا المستحيل لهزيمة منتخبنا .

كما كتب حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منسوب لـ"لطفي الزعبي محذرا : معقول ان الكاميرون بكرة تطلع 9 من لاعبي منتخب مصر عندهم كورونا ويمنعواهم من المشاركة في المباراة امام الكاميرون وخصوصا ان الحارس الوحيد لمنتخب مصر القادر على المشاركة .

بينما قال حساب اخر منسوب الي صفوت عمران محذرا من تكرار سيناريو مباراة السودان : حتى‬ لا تتكرر مأساة السودان 2009.. الحكومة مطالبة بتوفير الحماية للمنتخب في الكاميرون ومنع التلاعب بالنتيجة أو مسحات كورونا، وعدم تعيين تحكيم متحيز كما حدث في مباراة المغرب واردف قائلا : تصريحات ايتو تستوجب معاقبته من الفيفا لكن يهمنا أن نحمي حقوق مصر ولاعبي مصر , وان‬ شاء الله مصر في النهائي.

وعلى جانب آخر يبدو أن هناك أزمة كبيرة تدور حاليا حول اختيار حكم مباراة مصر والكاميرون المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة كاس الأمم الأفريقية، وسط تصاعد الشكوك بوجود تلاعب في هذا الاختيار بما يخدم منخب الدولة المضيفة للبطولة " الكاميرون " علي حساب المنتخب المصري.

خلافات شديدة داخل لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي

وجاءت التصريحات التي أدلى بها نجم منخب مصر السابق والإعلامي أحمد حسام "ميدو"، خلال برنامجه التليفزيوني " الريمونتادا " المذاع علي قناة المحور الفضائية، كاشفة عن جانب من هذه المخاوف، حيث أشار ميدو إلى وجود خلافات شديدة داخل لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف ".

وقال ميدو، إن الحكم الجامبي باكاري جاساما هو الأقرب لقيادة مباراة مصر والكاميرون المُقبلة، وهُناك مُقترح آخر بإسناد مهمة إدارة اللقاء تحكيميا إلى طاقم تحكيمي مدرب على تقنية حكم الفيديو VAR من دولة جواتيمالا لكن حتى الآن لم يتم حسم الامر والاستقرار على الحكم الذي سوف يقود اللقاء تحكيميا.

وفي ذات السياق خرجت تسريبات جديدة من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" عن إسناد إدارة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكم المكسيكي فرناندو جيريرو بينما كشف مصدر اخر داخل الاتحاد الإفريقي عن إقتراب تعيين الجامبي بكاري جاساما لموقعة مصر والكاميرون قبل أن تخرج التسريبات التي تؤكد تعيين إسكوبار .

وقالت تقارير اعلامية انه تم إعلان اسم أحد الحكام ومن ثم ظهرت اعتراضات ليتم تغييره بحكم آخر ويتم رفضه من قبل بعض المسؤولين داخل الاتحاد، وأشارت التقارير إلى ان الاتحاد الأفريقي لا زال يبحث مع لجنة الحكام واللجنة المنظمة عن حكم يستطيع قيادة المباراة في ظل الأجواء المشحونة والاتهامات التي يتم توجيهها إلى الكاميرون بشأن وجود شبهة تلاعب لصالحها في هذه البطولة.