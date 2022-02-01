تعرف على سجل الحكم بكاري جاساما مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الجامبي بكاري جاساما حكما لمباراة منتخب مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، صاحب الضيافة، يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

سجل بكاري جاساما مع منتخب مصر

يملك الحكم الجامبي سجلا حافلا مع منتخب مصر، حيث أدار 6 مباريات للفراعنة في مختلف المنافسات، فاز في 3 منها وتعادل مرة وخسر مرتين.

وأشهر جاساما 8 بطاقات صفراء للاعبي منتخب مصر، بينما لم يتعرض أي منهم للطرد في المباريات التي أدارها.

أول مباراة أدارها جاساما لمنتخب مصر كانت ضد زيمبابوى في تصفيات كأس العالم 2014، وانتهت بفوز الفراعنة (4-1) في يونيو 2013.

في سبتمبر من العام التالي أدار جاساما مباراة مصر مع تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

وفي يناير 2017 تولى جاساما إدارة مباراة مصر مع غانا في كأس أمم أفريقيا، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف.

مباراة للتاريخ

جاساما أدار واحدة من أهم مباريات منتخب مصر في القرن الـ21، وكانت أمام جمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، في أكتوبر من عام 2017.

منتخب مصر حقق فوزا دراميا بنتيجة (2-1) في تلك المباراة بفضل ركلة جزاء سجلها محمد صلاح في الدقيقة 90+5، ليحصد رسميا بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ مونديال 1990.

وفي سبتمبر من العام الماضي أدار جاساما مباراة مصر مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022، والتي حسمتها نتيجة التعادل (1-1).

وكان آخر لقاء أداره جاساما لمنتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون، أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من كأس الأمم، وخسرته كتيبة المدرب كارلوس كيروش بهدف نظيف.