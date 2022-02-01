مصدر لمصراوي: الخطيب يغادر لأبو ظبي نهاية الأسبوع لدعم الأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي نهاية الأسبوع الجاري إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لدعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام مونتيري المكسيكي المقرر لها السبت.

وكان الخطيب قد اعتذر عن رئاسة بعثة الفريق الأول التي تتواجد حالياً في أبو ظبي بسبب ارتباطه بموعد الطيب المعالج الذي يتابع حالته الصحية والذي وصل القاهرة أمس، وتم تكليف خالد مرتجي برئاسة البعثة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الخطيب بالفعل سوف يخضع لبعض الفحوصات الطبية لدى الطبيب المعالج اليوم وغداً على أن يغادر الخميس أو الجمعه إلى أبو ظبي للتواجد مع الفريق الأحمر هناك.

وأضاف أن الخطيب سيدعم فريق الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي من داخل الملعب وسيعقد جلسة معهم ليلة المباراة في فندق الإقامة بأبو ظبي.

ويتواجد فريق الأهلي في أبو ظبي حالياً للمشاركة في مونديال العالم للأندية، الذي ينطلق بعد غد الخميس ويستمر حتي 12 فبراير الجاري.