رسميا.. جاساما حكما لمباراة منتخب مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة منتخب مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا "كان 2021".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون يوم الخميس المقبل في مباراة نصف النهائي.

وبحسب ما أعلنته لجنة حكام الكاف، فسيتولي الجامبي جاساما إدارة المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من مساعد أول جيرسون دوس سانتوس "أنجولا"، مساعد ثاني ارسينيو شادريك "موزمبيق"، حكم رابع سليمان أمل الدين "جزر القمر".

بينما يتولى إدارة غرفة الـ VAR التونسي هيثم قيراط، ويساعده الجزائري لحلو بن إبراهيم والتونسي خليل حساني.

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون تأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد الفوز على جامبيا بهدفين دون رد، بينما حجز منتخب مصر مقعده في نصف النهائي بعد تخطي عقبة المغرب بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية.