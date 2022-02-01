داخل مصر فقط.. كيف تشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشفت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، مفاجأة سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الإمارات خلال الفترة بين 3 فبراير وحتى 12 من الشهر ذاته.

وأعلنت "أبوظبي للإعلام" إذاعة مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني حيث يمكن للجمهور القيام برفع التطبيق واستخدامه بسهولة بالغة.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية تخصيص قناة خاصة تحت مسمى "أبوظبي إكسترا" تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة، بما يتناسب مع قيمة الحدث، والسمعة الدولية التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها عاصمة الرياضة العالمية.

ومن المقرر أن ينطلق بث القناة المخصصة للبطولة في الساعة الثانية عشرة ظهر 2 فبراير المقبل، وتتضمن الخريطة البرامجية عدداً من البرامج المتنوعة التي تغطي كل الجوانب المتعلقة بالبطولة.

وينطلق برنامج "مع يعقوب" من تقديم الإعلامي القدير يعقوب السعدي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بمثابة البرنامج الرئيسي للقناة، حيث يتناول فيه السعدي -وعلى مدار ساعتين- جميع تفاصيل البطولة بجانب عرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها ويحللها ويعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار والمقابلات والتقارير الخاصة.

وتنطلق التغطية اليومية صباحاً مع برنامج "مونديال كافيه" في تمام الساعة 12:00 لمدة ساعة ونصف، ويعرض نقاشات حول الأندية المشاركة وحظوظها وأبرز اللاعبين المشاركين، بالإضافة لآخر أخبار البطولة، ويقدم للمشاهد كل الكواليس وينقله إلى كل التفاصيل، بمشاركة 4 ضيوف يمثلون أبرز الأندية المشاركة.

ويطل يومياً برنامج Reporters في تمام الساعة الثانية ظهرا لاستعراض آخر آراء ومانشيتات الصحافة العالمية حول كأس العالم للأندية، وأبرز التحليلات الخبرية المتعلقة بها.

أما برنامج المسابقات "تحدي المونديال"، فينطلق يومياً في تمام الساعة الرابعة، ليعطي فرصة الكشف عن المواهب لدى المتابعين وفرصة الفوز لعشاق الكرة العالمية، من خلال تحديات بين المتنافسين مثل "أبرز معلق هاوِ، أفضل تقرير تلفزيوني، أبرز مقدم برنامج" ليتم اختيار الفائزين آخر كل حلقة.

وفي تمام التاسعة ينطلق برنامج "المونديال Head Coach"، برنامج التحليل الفني الخاص بالأندية المشاركة، وآخر الإحصائيات المتعلقة بها وأبرز الخطط والتشكيلات في مباريات البطولة، بالإضافة إلى التقييم الشامل لكل المباريات.

ولمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، تم تخصيص البرنامج اليومي "مونديال Tour " في تمام الساعة الخامسة.

كما تضم الخطة البرامجية البرنامج المباشر "المونديال اليوم"، الذي يقف على تغطية المؤتمرات الصحفية والتدريبات الخاصة بالأندية المشاركة، ويعرض آخر المستجدات التي تدور حول المشاركين، وبرنامج "جولة في أبوظبي" في الساعة الحادية عشر والنصف مساء، والذي يستضيف شخصيات رياضية واجتماعية وفنية مشاركة في البطولة، من خلال جولة إلى أبرز المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي.

كما يبث "الاستوديو التحليلي" الخاص بالمباريات من الملعب أيام المباريات ولمدة 60 دقيقة قبل وبعد كل مباراة.

من جانبه، أكد عبدالرحيم البطيح المدير العام لأبوظبي للإعلام بالإنابة، أن قنوات أبوظبي الرياضية دائماً ما تواكب الحدث.

وقال البطيح: "الهدف من تلك الخطوة هو وصول الخدمة الشاملة إلى أكبر قدر من الجماهير، بما يحقق رسالة قنوات أبوظبي في الوصول للمشاهد الذي يأتي باستمرار في المرتبة الأولى، وهو ما يساهم في تحقيق الهدف الأكبر بعكس الصورة الحقيقية لأبوظبي عاصمة الرياضة العالمية".

وأشار المدير العام لأبوظبي للإعلام بالإنابة، إلى أن الخريطة البرامجية تم وضعها بعناية فائقة لتضمن نيل رضا الجماهير التي تتابع البطولة.

وأضاف البطيخ: "شعبية كرة القدم لا تضاهي خصوصاً في المنطقة العربية، وهو ما يضاعف من مسؤولية أبوظبي الرياضية لتقديم تغطية تليق بالحدث من خلال خريطة برامجية تلبي كل الطموحات".

من جهته، قال هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة، أن بث المباريات داخل جمهورية مصر العربية عبر تطبيق AD SPORTS، يمثل خطوة مهمة في سياسة قنوات أبوظبي للوصول بالرسالة الإعلامية إلى القطاع الأكبر من الجمهور، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.

وأضاف: "محظوظون لتواجد 3 فرق عربية تتمتع جميعها بشعبية كبيرة في المنطقة العربية".

وتابع: "من المؤكد أن النسخة الخامسة في تاريخ أبوظبي والـ18 في رحلة مونديال الأندية، ستخرج تاريخية واستثنائية مع تواجد فرق الجزيرة والهلال السعودي والأهلي المصري".

وواصل الكثيري: "الزخم الجماهيري للبطولة دفعنا لاتخاذ قرار إذاعة مباريات البطولة عبر التطبيق المجاني، ونأمل في استغلال ذلك عبر تقديم محتوى متميز يرضي هذا القطاع، وقال جمهور الكرة المصرية عريض وذواق لكننا قادرون على تقديم خدمة متميزة كعهد قنوات أبوظبي دائماً".

من ناحيته، أبدى يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية سعادته وارتياحه لتلك الخطوة.

وقال: "تحظى قنوات أبوظبي الرياضية بسمعة طيبة بين الجماهير المصرية، بل إن السوق المصرية تمثل القطاع الأكبر لمتابعي قنوات أبوظبي الرياضية، مشيراً إلى أن برنامج "القاهرة أبوظبي" الذي خاطب الجمهور في الإمارات ومصر قبل فترة، هو أحد البرامج التي حققت نجاحاً كبيراً على شاشات قنوات أبو ظبي"، مؤكداً على جاهزية قناة "أبوظبي إكسترا" لتقديم وجبة دسمة ترضي تلك الجماهير، التي دائماً ما تنتظر من قنوات أبوظبي الرياضية الكثير.