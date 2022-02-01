تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الرابطة.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بحثا عن تحقيق الفوز، بعدما سبق وفاز الزمالك في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف.

وقرر كارتيرون الدفع باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا في المباراة منذ بدايتها، بجوار أوناجم وأوباما، وأمامهم عمر السعيد كمهاجم وحيد.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد طارق، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، أوناجم، عمر السعيد.