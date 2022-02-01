كاف يُخطر الزمالك بموعد مباراة ساجرادا الأنجولي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتحديد يوم 19 فبراير المقبل موعدا لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي.

ويحل الزمالك ضيفا على ساجرادا الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وأخطر "كاف" الزمالك في وقت سابق بمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى يوم السبت الموافق 12 فبراير المقبل بإستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى وبترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.