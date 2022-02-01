مدرب الكاميرون: مصر الأكثر تتويجا.. لكن هدفنا الوصول للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أنطونيو كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون على مواجهة مصر في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي مصر والكاميرون مساء الخميس المقبل على ملعب "أولمبيه".

وخلال تصريحات إذاعية لـ "RFI" الفرنسية، قال كونسيساو: "مصر هي الأكثر تتويجًا في أفريقيا، ونطمح لتقليص فارق الألقاب بيننا".

وأضاف: "نعرف نقاط قوة منتخب مصر، لكننا نأمل بأن يلعب لاعبونا بنفس الطريقة (القوة والاندفاع) حتى نتمكن من الوصول إلى النهائي".

وأتم: "هدفنا بلوغ المباراة النهائية وإسعاد الكاميرونيين".

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون تأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد الفوز على جامبيا بهدفين دون رد، بينما حجز منتخب مصر مقعده في نصف النهائي بعد تخطي عقبة المغرب بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية.