كيروش: بينما يستمر الآخرون في الحديث نواصل السير نحو أهدافنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، على توجيه رسالة إلى اللاعبين والجماهير المصرية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا شباب، لقد وصلنا إلى المربع الذهبي بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص المنتخب المصري".

وأضاف: "أنا متأكد من أنكم حظيتم بمزيد من الاحترام من المشجعين الحقيقيين، من خلال موقفنا المتواضع والطموح، بينما يستمر الآخرون في الحديث، نواصل السير نحو أهدافنا وحلمنا".

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف نهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حول تأخره أمام المغرب بهدف دون رد، إلى فوز بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة صعبة في الدور قبل النهائي، أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكاميروني، مساء الخميس المقبل، ليتأهل الفائز من هذه المباراة للنهائي ويواجه الفائز من لقاء السنغال وبوركينا فاسو.