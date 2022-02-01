صلاح: علينا أن نتحلى بالواقعية قبل لقاء الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى محمد صلاح نجم منتخب مصر أن لاعبي "الفراعنة" عليهم ألا يفرطوا في التفاؤل قبل مواجهة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021، وأن يتجنبوا التفكير مبكرا في حصد اللقب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني، صاحب الضيافة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، الخميس المقبل.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "يجب أن نحافظ على العقلانية والواقعية لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا في المستقبل في الوقت الحالي".

وأضاف: "يجب أن نستعد للمباراة الكبيرة ضد الكاميرون وألا نحلم بشأن النهائي قبل نصف النهائي".

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد منتخب المغرب الجيد للغاية، ويقوم زملائي في الفريق بما هو ضروري في كل مباراة ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أقصى حد ممكن".

وأتم: "لعب مباراتين متتاليتين بوقت إضافي ليس بالأمر السهل، لكن يمكنني أن أقول إننا بخير ونقدم أداء جيدا في البطولة".