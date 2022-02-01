الامارات | مصر تقدم دليل براءة جاد من صفع لقجع.. والمغرب يكشف الحقيقة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم دليل براءة جاد من صفع لقجع.. والمغرب يكشف الحقيقة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت البعثة المصرية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون، دليلاً على براءة حارس مرمى المنتخب من التهمة الموجهة له بصفع رئيس الاتحاد المغربي فوزى لقجع إثر اشتباك في ممر اللاعبين المؤدي إلى غرف تبديل الملابس بعد فوز "الفراعنة" على "أسود الأطلسي" بهدف نظيف بالدور ربع النهائي.

وذكر موقع اليوم السابع المصري بأن مسئولو منتخب مصر أكدوا للجنة المنظمة للبطولة بأن الحارس محمود جاد تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات عقب مباراة المغرب، ولم يتواجد من الأساس فى المنطقة التي شهدت الاشتباكات البسيطة بين لاعبي المنتخبين والتي أخذت أكبر من حجمها فى وسائل الإعلام.

من جهتها، قالت صحيفة المنتخب المغربية إن ما تم تداوله من قبل صحيفة "ليكيب" الفرنسية حول تعرض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للصفع على يد حارس مصر محمود جاد عارٍ عن الصحة، مشيرة إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر ووائل جمعة مدير المنتخب توجها إلى رئيس الاتحاد بالاعتذار عن المناوشات التي وقعت بين المنتخبين عقب المباراة.

وكان المنتخب المصري قد فاز على المغربي 2-1 وتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور، ويأمل "الفراعنة" مواصلة الظهور المشرف في البطولة بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

وكشفت الصحيفة حقيقة من جرى، قائلة: " بعد أن تم ترويج خبر من الصحافي الفرنسي هيرفي بينو عبر صحيفة ليكيب الفرنسية، يفيد بأن الحارس الرابع للمنتخب المصري محمود جاد صفع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أثناء الإشتباكات التي حصلت في مستودع الملابس، تحرت (المنتخب) في الموضوع وكان لها اتصال مباشر مع مصدر مقرب من رئيس الجامعة الذي فند ما روجه الصحفي الفرنسي".

وأوضحت الصحيفة: "حدث نقاش أمام غرفة الملابس بين حكيمي ولاعبي منتخب مصر، وقام أحد مساعدي مدرب المنتخب المصري كيروش بدفع رئيس الجامعة الذي كان يرتدي قميص المنتخب معتقدا بأنه لاعب من الفريق الوطني، والذي كان يقوم بفك الإشتباك"، وأكملت: " البعثة المصرية وعلى رأسها المدرب كيروش ومعه وائل جمعة قدموا اعتذارهم لرئيس الجامعة".

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