الامارات | "الأعلى أجراً في العالم".. ريال مدريد يحصل على توقيع مبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى أجراً في العالم".. ريال مدريد يحصل على توقيع مبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيصبح من خلاله الأخير الأعلى أجراً في ملاعب كرة القدم العالمية، إذ سيتقاضى مبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق ينص على انتقال مبابي للريال اعتباراً من الموسم المقبل كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، مضيفة أن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد انتهاء مواجهة الفريقين المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشددت الصحيفة على أن تعاقد الريال مع مبابي والراتب الضخم الذي سيحصل عليه يدل على أن ما تردد حول تعاقد الريال مع إيرلينغ هالاند غير صحيح، لأن النادي الملكي لن يتحمل فاتورة ضم كلا اللاعبين في فريق واحد.

ويعتبر مبابي وهلاند بمثابة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب العالمية، ويتوقع أن يخلفانهما في نجومية كرة القدم خلال السنوات القادمة بعدما انطلقا بسرعة الصاروخ وحصلوا على جماهيرية جارفة.

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