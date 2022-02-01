الامارات | المنتخب يبحث عن الفوز الثالث والاقتراب من «ملحق المونديال»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن الفوز الثالث والاقتراب من «ملحق المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند السادسة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، مواجهة مهمة وقوية على استاد أزادي في طهران، أمام مضيفه المنتخب الإيراني المتصدر للمجموعة الأولى وأول منتخب آسيوي يتأهل رسمياً لمونديال 2022.

تُقام المباراة ضمن الجولة الثامنة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ويسعى الأبيض لتحقيق فوزه الثالث وإلحاق أول خسارة بمضيفه في هذه المجموعة وحصد نقاط المباراة ورفع رصيده إلى 12 نقطة، والاقتراب من حصد بطاقة التأهل للملحق المؤهل للمونديال عبر بوابة المركز الثالث، علماً أن لقاء الذهاب بين المنتخبين أقيم في الإمارات وانتهى بفوز المنتخب الإيراني بهدف من دون رد.

وسيواجه ممثل قارة آسيا الذي سيتأهل من خلال هذه التصفيات عبر المركز الثالث خامس قارة أميركا الجنوبية في الملحق المؤهل للمونديال.

ويدخل المنتخب هذه المباراة بحماس كبير ومعنويات مرتفعة في أعقاب الفوز الثمين الذي حققه في المباراة الماضية على سورية بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى تسع نقاط.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب بجانب الأجواء الإيجابية في أوساط اللاعبين، على العناصر التي مثلت الأوراق الرابحة للأبيض في مباراة سورية، لاسيما كايو كانيدو وعلي صالح وخليل الحمادي وعبدالله رمضان وعلي سالمين وطحنون الزعابي.

وسجل المنتخب حتى الآن ستة أهداف منها أربعة في مرمى سورية وهدف في لبنان وهدف في العراق.

وتاريخياً التقى المنتخبان في 12 مواجهة رسمية، فاز المنتخب الإيراني في تسع وتعادلا في ثلاث مواجهات.

من جهة أخرى، كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم عُمانياً لإدارة المباراة، يقوده الدولي أحمد الكاف.

بندر الأحبابي: مواجهة قوية وعازمون على تقديم الأفضل

اعترف لاعب المنتخب الوطني بندر الأحبابي، بقوة مباراة إيران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مشيراً إلى أن صاحب الأرض قدم مستويات مميزة ونجح في خطف أولى بطاقات التأهل إلى المونديال، مؤكداً عزمهم على تقديم أفضل أداء والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الأبيض في المجموعة. وتحدث بندر عن تحضيرات منتخبنا للمباراة المقبلة، مبيناً أن الاستعدادات سارت بصورة جيدة عقب لقاء سورية الذي كسبه الأبيض بهدفين نظيفين، مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب السوري أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، ومنحهم دافعاً إضافياً، بعد احتلال المنتخب للمركز الثالث المؤهل لمرحلة الملحق.

وأضاف: «مباراة إيران لن تكون سهلة، ندرك قوة المنافس، لكننا سنقاتل بقوة للخروج بنتيجة تعزز موقفنا في المجموعة، نحتاج إلى مواصلة العمل لحصد مزيد من النقاط».

عبدالله رمضان: جاهزون للمباراة ومعنوياتنا مرتفعة

وعد لاعب المنتخب الوطني عبدالله رمضان، بمواصلة القتال من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية، وبذل كل الجهد الممكن لإسعاد الجماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال.

وأوضح اللاعب الشاب أن الجميع يدرك أهمية المباراة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار، مشيراً إلى أن الأبيض يحتل المركز الثالث المؤهل لملحق التصفيات، وهذا الأمر يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة لتعزيز موقف المنتخب، من أجل الإبقاء على حظوظه في تحقيق حلم الصعود لكأس العالم.

وذكر رمضان أن تركيزهم منصب على مواجهة المنتخب الإيراني، ولن يشغلوا بالهم بنتائج المباريات الأخرى في المجموعة، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، وقال: «علينا خدمة أنفسنا بتحقيق نتائج تعزز موقفنا دون انتظار ما ستسفر عنه مباريات المنتخبات الأخرى في المجموعة».

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