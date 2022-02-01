الامارات | 16 موهبة لمعت في سباق دبي للدراجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 موهبة لمعت في سباق دبي للدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2022 - والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت الماضي، 16 متسابقاً يمثلون المواهب الصاعدة، شاركوا جميعهم في منافسات «واقف جي بي 3» بمستوياتها الثلاثة (3.3 و3.2 و3.1).

وقال نادي دبي للرياضات البحرية في بيان أمس: «قدم النادي في النسخة الجديدة من سباق دبي الفرصة للمشاركة للصغار والناشئين جنباً إلى جنب الفئات الأخرى».

وأضاف: «وبرز عدد من أبطالنا في السباق أمام منافسيهم من روسيا والكويت وقطر، وظهر بقوة اسم المتسابق الصاعد سعود العوضي (الأول) في فئة واقف جي بي 3.3، ووصيفه راشد سالم طاهر.

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