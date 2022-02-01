الامارات | دراج أكاديمية البحرين يظفر بالمرحلة الرابعة لطواف الشارقة الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن دراج أكاديمية البحرين يظفر بالمرحلة الرابعة لطواف الشارقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الدراج الإسباني جلتو توريغروسا، من أكاديمية البحرين للدراجات بلقب المرحلة الرابعة من طواف الشارقة الدولي السابع للدراجات، بعد منافسة قوية في سباق الأمس، الذي امتد لمسافة 123 كم بداية من واحدة البداير حتى وادي الحلو في كلباء، وحل مواطنه باسكوال بونهوم من الأكاديمية نفسها ثانياً، وجاء الأسترالي مونك سيروس من فريق مايو تايوان في المركز الثالث.

وعقب نتائج مرحلة الأمس، خسر دراج شباب الأهلي، السلوفيني بوليه غريغا صدارة الطواف لمصلحة باسكال بونهوم من أكاديمية البحرين، بينما تراج غريغا إلى المركز الثاني، وجاء مونيك سيروس من فريق مايو تايوان في المركز الثالث، ليشتد الصراع اليوم من أجل الحصول على لقب الطواف في المرحلة الأخيرة، والتي ستحسم أبطال الطواف بعد انتهاء المراحل الخمس.

وحضر السباق ومراسم التتويج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، ونائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة عبدالملك جاني للطواف، وياسر الدوخي مدير الطواف، وسعيد العاجل، الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي.

من جهته، أشاد مدير الطواف ياسر الدوخي، بمستوى الطواف وقوة المرحلة الرابعة التي تعتبر أقوى المراحل وأصعبها، وأكد أن الدراجين قدموا مستوى كبيراً ورائعاً، أسهم في نجاح الطواف في المراحل الأربع الأولى، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تقام اليوم المرحلة الختامية للطواف الدولي وتحمل اسم (القلب الكبير) وذلك تقديراً وامتناناً من مجلس الشارقة الرياضي واللجنة المنظمة للطواف للإسهامات الخيرية الدولية التي تقدمها مؤسسة (القلب الكبير) التي أسستها قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة».

يذكر أن المرحلة الأخيرة للطواف (103 كلم) تبدأ الساعة الواحدة من ظهر اليوم من سد الرفيصة في خورفكان، وتنتهي في متنزه الشارقة الوطني، أما بالنسبة لمرحلة الشباب (91 كلم)، وتنطلق في الـ11 صباحاً من أمام «حديقة شيص»، وتنتهي في متنزه الشارقة الوطني.

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