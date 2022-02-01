الامارات | 100 رسالة تدعم «مونتيري» قبل «مونديال الأندية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 رسالة تدعم «مونتيري» قبل «مونديال الأندية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مونتيري المكسيكي حضوره في أبوظبي، بوصفه أول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» وصولاً إلى العاصمة الإماراتية، استعداداً للمشاركة في النسخة الـ18 من البطولة التي تنطلق بعد غدٍ الخميس.

ووصلت بعثة فريق مونتيري المكسيكي إلى أبوظبي مساء أول من أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، بعد رحلة طيران استغرقت 15 ساعة من العاصمة المكسيكية، وتوقفت ترانزيت في أيسلندا قبل استكمال الرحلة إلى أبوظبي، إذ حظيت البعثة باستقبال رائع من اللجنة المحلية المنظمة، وتوجهت من المطار إلى فندق الإقامة عقب إجراء فحوص «كوفيد -19».

ويلتقي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، مع الأهلي المصري يوم السبت المقبل على أرضية استاد آل نهيان، في الدور ربع النهائي، حيث يتأهل الفائز منهما لملاقاة بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

ويقود مونتيري المكسيكي، المدرب المخضرم، خافيير أجيري، الذي يرتبط بالإمارات ارتباطاً وثيقاً، كونه خاض تجربة مع نادي الوحدة عندما قاده لموسمين من 2015 إلى 2017، فاز خلالهما مع العنابي ببطولتي كأس رابطة المحترفين في 2016 وكأس رئيس الدولة في 2017، إضافة إلى معرفته بمنافسه الأهلي المصري جيداً، بعدما تولى تدريب منتخب «الفراعنة» عام 2019 وقاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب، وأقيل من منصبه بعد خروجه من دور الـ16 للبطولة.

وحظيت بعثة مونتيري بوداع من نوع خاص قبل الحضور إلى العاصمة أبوظبي، إذ حرصت جماهير مونتيري على وداع اللاعبين من خلال التوجه إلى ملعب الفريق وترك رسائل حماسية للجميع، من أجل رفع معنوياتهم في بطولة كأس العالم للأندية.

وفوجئ لاعبو الفريق والجهاز الفني برسائل دعم من أطفال عدد من المؤسسات، من مشجعي مونتيري، حيث علق 100 طفل رسائل في ممرات ملعب الفريق وغرف خلع الملابس قبل المغادرة إلى الإمارات، لتحفيزهم على الظهور بأفضل صورة في البطولة والسعي للمنافسة على اللقب، ما ترك أثراً إيجابياً في نفوس اللاعبين.

يذكر أن المشاركة الأخيرة للفريق المكسيكي كانت في نسخة عام 2019، وحقق خلالها المركز الثالث، بعد الفوز على الهلال السعودي بطل آسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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