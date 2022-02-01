الامارات | بيراي يستعد لظهور تاريخي في كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراي يستعد لظهور تاريخي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد رحلةً طويلةً حطت بعثة نادي «إيه إس بيراي»، بطل الدوري التاهيتي، الرحال بالإمارات، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (FIFA الإمارات 2021)، التي تنطلق بعد غدٍ، حيث يشكّل موقع تاهيتي الجغرافي صعوبة إضافية على عاتق بيراي، إذ تقع الدولة في منتصف المحيط الهادئ.

وهبطت طائرة الفريق الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في مطار دبي الدولي، أول من أمس، آتية من مطار «فا الدولي» في بولينزيا الفرنسية.

ويخوض الفريق البطولة عوضاً عن أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل قارة أوقيانوسيا، والذي كان قد انسحب بسبب ظروف جائحة «كورونا» العالمية.

وقال بيان صحافي: «يشارك الفريق الذي يقوده المدرب نيا بينيت في البطولة ممثلاً عن اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، حيث ينضم إلى أبطال القارات، نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)؛ونادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي) ونادي بالميراس البرازيلي (ممثل قارة أميركا الجنوبية) ونادي الهلال السعودي (ممثل آسيا) ونادي الأهلي المصري (ممثل الاتحاد الإفريقي)، إلى جانب نادي الجزيرة البطل الحالي للدوري الإماراتي».

ويواجه «إيه إس بيراي» فريق الجزيرة في المباراة الافتتاحية من البطولة المرتقبة يوم الخميس، على استاد محمد بن زايد.

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