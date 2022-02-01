الامارات | لاعبو مصر يتعهدون بمواصلة القتال في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مصر يتعهدون بمواصلة القتال في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد لاعبو مصر بمواصلة القتال من أجل تخطي الكاميرون صاحبة الضيافة في قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد الفوز على المغرب عقب وقت إضافي، أول من أمس (الأحد).

وقال محمد النني لاعب وسط أرسنال «نحن هنا للوصول لأبعد مدى في البطولة، نحن سعداء بما قدمناه أمام المغرب، كنا متأخرين ولكن استطعنا العودة في النتيجة وحققنا الفوز».

وأضاف النني متحدثاً عن محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سجل هدفاً وصنع الهدف الآخر أمام المغرب: «لدينا لاعب مميز جداً وهو محمد صلاح الذي هو أفضل لاعب في العالم».

وأبلغ صلاح الصحافيين: «نمتلك لاعبين شباباً وسنواصل التقدم، هدفنا هو إسعاد الشعب المصري، اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم، ويبذلون كل ما في وسعهم في كل مباراة، وأتمنّى أن نستمر في الانتصارات».

وقال لاعب الوسط عمرو السولية، إن المنتخب المصري فعل كل شيء من أجل الفوز على المغرب.

وتابع: «تعاهدنا على الفوز وتحقيق اللقب، المباراة المقبلة صعبة، وسنبدأ العمل من أجلها اعتباراً من الغد (اليوم)».

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