الامارات | ربع نهائي «تنس شرطة دبي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي «تنس شرطة دبي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة شرطة دبي للتنس، والتي ينظمها نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس في البطولة التي تعتبر الأغلى من ناحية الجوائز المالية بين البطولات المحلية، وتعكس أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات الرياضية وسواها في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

ويلعب في فئة الرجال، عمر بهروزيان وعمر أحمدي، وعبدالرحمن الجناحي مع البريطاني غاريش رايت، وتستكمل منافسات الرجال غداً بمواجهة الغاني ستيفان مع اللوكسمبورغي كريستوفر، والفرنسي إلياس أنور مع البريطاني زاك.

وتقام مباريات ربع نهائي السيدات، الخميس المقبل فتلتقي البلغارية إيفا بوسعاد مع الهندية بوكديسا، والفرنسية الكاندرا مع الهندية غوناتي.

ويشرف على المباريات الحكم عبدالرحمن حسين، من شرطة دبي، حكماً عاماً على المنافسات وفقاً للوائح اتحاد الإمارات للتنس، على أن تختتم البطولة السبت المقبل.

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