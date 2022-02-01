اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

إيران - الإمارات 18:00

اليابان - 14:14

لبنان - العراق 16:00

فيتنام - الصين 16:00

سورية - كوريا الجنوبية 18:00

عمان - أستراليا 20:00

تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022

بوليفيا - تشيلي 00:00

كأس الرابطة المصرية

فاركو - إنبي 19:00

غزل المحلة - سيراميكا 19:00

الزمالك - طلائع الجيش 19:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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