الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022
إيران - الإمارات 18:00
اليابان - السعودية 14:14
لبنان - العراق 16:00
فيتنام - الصين 16:00
سورية - كوريا الجنوبية 18:00
عمان - أستراليا 20:00
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022
بوليفيا - تشيلي 00:00
كأس الرابطة المصرية
فاركو - إنبي 19:00
غزل المحلة - سيراميكا 19:00
الزمالك - طلائع الجيش 19:00
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