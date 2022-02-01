ملف الخليج 365.. نهاية مشوار حجازي في أمم أفريقيا.. وبعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الإثنين العديد من الأحداث الرياضية لعل فوز الإسماعيلي على نظيره الجونة في كأس الرابطة، ومران المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الإثنين أبرز الأحداث الرياضية:

خاص .. خلافات وتضارب داخل لجنة حكام الكاف بشأن حكام مصر والكاميرون

رسميا.. نهاية مشوار أحمد حجازي مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

سلبية مسحة منتخب مصر قبل موقعة الكاميرون في أمم أفريقيا

مران المنتخب.. أبو جبل يعاني من إجهاد فقط.. والشناوي يواصل العلاج

رسميا.. بيراميدز يعلن رابع صفقاته الشتوية

لائحة .. الفيفا يمنع الزمالك من استعادة لاعبه المعار بسبب "الإيقاف"

رسميا.. يوسف بلايلي ينتقل إلى ناد فرنسي

بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية

الإسماعيلي يضرب الجونة برباعية.. وسموحة يسقط أمام المقاولون في كأس الرابطة

الأهلي يعلن 22 لاعبًا في قائمته المتوجه للإمارات لخوض مونديال الأندية

استعدادا لمونديال الأندية.. معلول ينضم لبعثة الأهلي مساء الاثنين

20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة