ميسي يودع مع باريس بطولة كأس فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - خرج فريق باريس سان جيرمان من دور الـ16 لبطولة كأس فرنسا، بالخسارة أمام ضيفه نيس، مساء الإثنين.

أقيم اللقاء على ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، ولعب ليونيل ميسي، نجم الفريق العاصمي، المباراة كاملة في أول مشاركة له ببطولة كأس فرنسا بعد غيابه في أول مباراتين للفريق هذا الموسم.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان للعب ركلات ترجيح حسمها نيس بنتيجة (6-5) ليخطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

جدير بالذكر أن ليو سدد الركلة الأولى لباريس بنجاح، لكن إهدار لياندرو باريديس وتشافي سيمونز تسبب في ضياع بطاقة التأهل.

وتعد هذه أول بطولة يخسرها ميسي مع باريس، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2021 في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وكان ميسي سجل 6 أهداف وصنع مثلها في 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات.