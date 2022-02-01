أحمد حسن: سأرد على إيتو حين يعادل منتخب الكاميرون أرقام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أن لاعبو المنتخب الوطني ردوا على الجميع واثبتوا انهم على قدر كبير من المسؤولية، لافتا أن المنتخب حتى لو خسر أمام المغرب كنا سنقف تحيه لهم.

وقال حسن في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 2":" منتخب مصر اصبح يتعمل له الف حساب بعد تألقه في أمم أفريقيا بالكاميرون".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، صاحب الضيافة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، الخميس المقبل.

وانتشر مقطع فيديو مصور لإيتو أثناء حديثه مع لاعبي الكاميرون، حيث وصف اللقاء القادم للفريق بأنه كالحرب.

وأضاف:" سأرد على صامويل ايتو حين يصل منتخب الكاميرون لمعادلة الرقم الخاص بمنتخب مصر، تصريحاته غير موفقة، ولابد أن نرد عليه في الملعب، ولا زلنا كرويا نحن أسياد أفريقيا سواء منتخب و أندية".

وتابع:" وصف ايتو مواجهة مصر والكاميرون بالحرب كلمة صعبة، وسأرد عليه حين يعادل كل أرقام المنتخب المصري، ومنتخب مصر لو بقدم واحدة ينافس على البطولة".

وأتم: " من يعتقد أن مصطفى محمد لا يقوم بدوره لا يرى، ومحمد النني لاعب تكتيكي على أعلى مستوى، وفي حال تخطي عقبة الكاميرون ستكون البطولة مصرية".