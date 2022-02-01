خاص .. خلافات وتضارب داخل لجنة حكام الكاف بشأن حكام مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

مازال اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف- منعقداً للاستقرار على حكام دور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني يوم الخميس القادم فيما يلعب منتخب السنغال وصيف النسخة الماضية مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة الثانية.

وعلم الخليج 365 من مصادره أن الاجتماع المنعقد شهد خلافات كبيرة بين أعضاء لجنة الحكام التي لم تسقر سوى على تعيين الحكم الأثيوبي باملاك تسميا حكماً لبوركينا فاسو والسنغال والمغربي رضوان جيد في الـ VAR.

وعلى الرغم من الأصوات التي نادت باسناد مباراة مصر والكاميرون إلى طاقم من خارج القارة وتحديداً للحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار والمكسيكي فرناندو جيريرو في الـ VAR بعد مشاركتهما في البطولة إلا أن الاقتراح قبول بالرفض وتم إخطار إسكوبار بنهاية مشواره في البطولة.

وامتد الخلافات داخل اللجنة لاسماء الحكام المفترض مغاردتهم بعد تقلص مباريات البطولة على 4 مباريات بواقع مباراتين في نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

على الرغم من تسريب اسم الحكم الجامبي بكاري جاساما إلا أنه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لم يتم الاستقرار على اسم طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر والكاميرون ولم يتم إعلان أى شىء رسمي .