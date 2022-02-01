ميدو يدافع عن إيتو بعد فيديو "الحرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى أحمد حسام "ميدو" أن صامويل إيتو، نجم الكاميرون السابق، لم يكن يقصد أن يخوض لاعبو بلاده حربا أمام منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، وقدّم تفسيرا للفيديو المثير للجدل الذي ظهر فيه رئيس الاتحاد الكاميروني قبل لقاء المنتخبين.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، صاحب الضيافة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، الخميس المقبل.

وانتشر مقطع فيديو مصور لإيتو أثناء حديثه مع لاعبي الكاميرون، حيث وصف اللقاء القادم للفريق بأنه كالحرب.

وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" على قناة "المحور" التليفزيونية: "صامويل إيتو كان يتحدث مع لاعبي الكاميرون في الفيديو الذي طالبهم فيه بخوض حرب في نصف النهائي في غرفة الملابس عقب مباراة جامبيا في ربع النهائي، وهذا يعني أنه لم يكن يعلم من هو خصمهم في نصف النهائي".

وأضاف: "إيتو كان يرتدي تصريح دخول مباراة الكاميرون وجامبيا ومن حوله الكرات المستخدمة في المباراة، وهذا دليل على أنه ألقى كلمته بعد اللقاء مباشرة".

وأتم: "ما فعله إيتو لم يكن خطأ، ليس هناك أسهل من شحن الجماهير لكن كرة القدم ليست حربا ولا يصح أن نأخذ الكرة إلى ما هو أبعد من كونها لعبة".