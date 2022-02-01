"أنهى اللقاء قبل موعده".. حكم لقاء تونس ومالي يكشف كواليس "النجاة من الموت" في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشف الحكم الزامبي جياني سيكازوي الذي أدار مباراة تونس ضد مالي في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، كواليس إنهاء المباراة مبكرًا قبل انتهاء زمنها الأصلي.

وتحدث سيكازوي في تصريحات نشرها موقع ثري سبورتس الأفريقي، لافتًا إلى أنه كاد أن يدخل في غيبوبة خلال المباراة، وهو ما تسبب في فقدانه للتركيز خلال اللقاء.

وقال سيكازوي: "الأطباء قالوا لي أن جسدي لم يبرد بشكل طبيعي، كنت على وشك الدخول في غيبوبة وكانت ستصبح نهايتي، أشكر الله الذي أوحى لي بإنهاء المباراة قبل أوانها وقام بإنقاذي".

واختتم: "شاهدت كثيرون ذهبوا خارج بلادهم لأداء مهمة وعادوا إليها مرة أخرى داخل النعش، كنت قريبًا جدًا من اللحاق بهم، كنت محظوظًا بعدم الدخول في غيبوبة، ربما كانت لتصبح قصة مختلفة تمامًا".

الجدير بالذكر أن لقاء تونس ومالي شهد جدلًا تحكيميًا بعدما أنهى سيكازوي اللقاء في الدقيقة 84، قبل أن يعود لاستئنافه وإطلاق صافرة النهاية مجددًا في الدقيقة 89، ليغيب بعدها عن الصورة وسط رفض نسور قرطاج الدخول للملعب لاستكمال الدقائق المتبقية بعد ذلك مرة أخرى.