رسميا.. نهاية مشوار أحمد حجازي مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر عن مواجهة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد تعرضه للإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة.

وأوضحت الآشعة التي أجراها أحمد حجازي أن إصابته عبارة عن تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه أن أحمد حجازي لن يتمكن من استكمال بطولة أمم أفريقيا التي تُختتم يوم الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية.

وكان حجازي قد أصيب خلال مباراة أمس الأحد بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم ولم يتمكن من استكمال المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وسيتأهل الفريق الفائز من موقعة مصر والكاميرون إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 6 فبراير لملاقاة الفريق الفائز من لقاء السنغال وبوركينا فاسو الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المربع الذهبي لأمم أفريقيا بعد الإطاحة بمنتخبي كوت ديفوار في دور الـ16 والمغرب في دور الثمانية، بينما فاز منتخب الكاميرون على جزر القمر وجامبيا.

يُذكر أن منتخب مصر فاز على المغرب بنتيجة (2-1) في مباراة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية وقدم خلالها "الفراعنة" أداء جيدًا للمباراة الثانية على التوالي بعد التفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح.