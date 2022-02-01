سلبية مسحة منتخب مصر قبل موقعة الكاميرون في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم الإثنين سلببية جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني قبل موقعة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وأجرت بعثة المنتخب صباح اليوم مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المربع الذهبي لأمم أفريقيا بعد الإطاحة بمنتخبي كوت ديفوار في دور الـ16 والمغرب في دور الثمانية، بينما فاز منتخب الكاميرون على جزر القمر وجامبيا.

يذكر أن منتخب مصر فاز على المغرب بنتيجة (2-1) في مباراة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية وقدم خلالها "الفراعنة" أداء جيدًا للمباراة الثانية على التوالي بعد التفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح.