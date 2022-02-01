مران المنتخب.. أبو جبل يعاني من إجهاد فقط.. والشناوي يواصل العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض المنتخب الوطني تدريباته اليوم على فترتين، تضمنت الفترة الأولى تدريبًا بدنيًا واستشفائيا صباحا في مقر اقامته ، فيما أدى تدريبه المسائي على أحد الملعب الفرعي لستاد أحمدو أهيدجو، استعداداته للقاء الكاميرون، في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الافريقية بستاد أولمبييه.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تقسيم اللاعبين صباحًا إلى مجموعتين تضم الأولى الذين شاركوا في مباراة الأمس ، بينما ضمت الثانية اللاعبين الذين لم يشاركوا و الذين شاركوا في جزء منها لاختلاف الحمل التدريبي.

وشارك في تدريبي اليوم جميع اللاعبين عدا أحمد حجازي ،فيما شارك محمد أبو جبل في التدريبات الصباحية الاستشفائية بعد أن أكدت الآشعة التي أجراها عن اصابته باجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من التدريب المسائي، و يواصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغربي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).