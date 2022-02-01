رسميا.. بيراميدز يعلن رابع صفقاته الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيراميدز تعاقده رسميا مع فاجري لاكاي مهاجم كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد بيراميدز في بيان رسمي نجاحه في إنهاء إجراءات ضم اللاعب حتى عام 2024، مشيرا إلى أنه وصل إلى القاهرة.

فاجري لاكاي يبلغ من العمر 25 عاما، من مواليد 31 مايو 1997، وبدأ مشواره في نادي سانتوس الجنوب إفريقي، ومنه إلى سوبر سبورت يونايتد، قبل أن ينتقل إلى أياكس كيب تاون معارا، ثم لعب في صفوف بيدفيست، وكان آخر أنديته في جنوب إفريقيا فريق كيب تاون سيتي.

وعلى المستوى الدولي، بدأ لاكاي مسيرته مع منتخب جنوب إفريقيا في 2014، وشارك في ثلاث مباريات.

وأصبح لاكاي رابع صفقات بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم كل من محمد صادق من الإسماعيلي، أحمد فوزي من سبورتنج، وبلاتي توريه لاعب وسط بوركينا فاسو الذي ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

يذكر أن بيراميدز -بعد وداع النسخة الأولى من كأس الرابطة هذا الموسم- يستعد تحت قيادة إيهاب جلال لاستئناف المنافسة في بطولتي الدوري المصري والكونفدرالية للموسم الحالي 2021/2022.