شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيتو يشعل أجواء مباراة مصر والكاميرون بتصريحاته عن "الحرب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار صاموئيل إيتو أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم ضجة كبيرة بتصريحاته للاعبي منتخب بلاده يوم الإثنين التي وصف فيها مواجهة مصر يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده ”بالحرب“.



وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيتو يتحدث إلى لاعبي الكاميرون قبل أحد التدريبات بعد يوم واحد من فوز مصر على المغرب 2/1 في دور الثمانية وتأهلها لمواجهة أصحاب الأرض في إستاد ليمبي في ياوندي، ويحفزهم قبل مواجهة أبطال القارة سبع مرات.