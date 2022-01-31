بعد تصريحات «الحرب».. أحمد موسى يطالب صامويل ايتو بالاعتذار.. ويوجه رسالة للمنتخب المصري

الشارقة - اميمة ياسر - عبر الإعلامي أحمد موسى، عن رفضه لتصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل ايتو، بشأن مباراة منتخب مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين :"اتمنى من أيتو ان يتراجع عن هذه التصريحات ويتحدث عن مباراة في كرة القدم، والكاميرون تريد الفوز ببطولة أمم أفريقيا لأنها نظمت البطولة".

وتابع أحمد موسى، أن تصريحات صامويل إيتو قد تسبب احتقانا بين الجماهير، لافتا إلى أن مباراة مصر أمام منتخب الكاميرون ليست سهلة، ومباراة بطولة.

واستنكر موسى، تصريحات صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، التي وصف فيها مباراة مصر ضد الكاميرون بـ الحرب، على خلفية تحفيزه للاعبيه.

مباراة مصر والكاميرون

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «كلام إيتو عن مباراة مصر ضد الكاميرون خطير ، وبعيد عن الروح الرياضية، وقد يسبب مشكلة شخصية لإيتو، التحفيز بعيد عن الروح الرياضية لكرة القدم»مضيفا ،«لا توجد حروب في كرة القدم، توجد منافسة وروح محبة، هل إيتو وصف أي مباراة بالحرب خلال فترة لعبه في برشلونة أو أي نادي آخر».

تصريحات صامويل إيتو

وطالب موسى إيتو بالتراجع عن هذه التصريحات كونها تخلق شحنا جماهيريا، معلقا «عليك الاعتذار عن هذه التصريحات، الرياضة محبة وتواد بين الشعوب»

كما أشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء اللاعبين «مصر تستحق واللاعبون أدوا ما عليهم في مباراة المغرب».