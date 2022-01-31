الهلال يسيطر على أجواء الفترة الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت عند منتصف ليل الأحد الماضي 30 يناير فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت من الثاني من أبريل، حيث بحثت فيها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتحديدا الأندية الكبيرة وسط صراع مثير سجل فيه الهلال الدرجة الأعلى من حيث الكم والكيف عن تدعيم صفوفها بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية من أجل معالجة أخطاء فترة الصيف أو تعويض رحيل لاعبين بسبب الإصابة أو عدم التجانس مع الفريق أو لتقوية الدكة، وانتظر الشارع الرياضي حتى الثواني الأخيرة من فترة الانتقالات لمعرفة آخر الأسماء المسجلة في نظام الـTMS للفرق التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية بعد أن دخلت في صراع مع الزمن لتسجيل أجانبها في سيناريو مكرر لكل موسم.

ولعل الساعة الأخيرة أنقذت الاتحاد بالتعاقد مع المحور البرتغالي فيليب أندريه بديلا عن قائد الفريق كريم الأحمدي المصاب بكسر إجهادي سيبعده شهرين عن الملاعب وعلى الجانب الآخر عاشت جماهير جاره الأهلي حالة من القلق والإحباط بعدما تعطلت صفقة الجناح البرازيلي تاباتا كبديل لحسن نداو.

شهادة الكفاءة المالية تمنح لـ14

كان لزاما على الأندية الباحثة عن التسجيل في الفترة الشتوية الحصول على شهادة الكفاءة المالية وقد بذلت الأندية جهودا كبيرة في الحصول عليها وخاصة أندية الاتحاد والأهلي والنصر والشباب بينما الهلال نجح في تحقيقها مبكرا نظير العمل المالي المنظم والدعم الكبير من عضو شرفه الوليد بن طلال بينما عاشت جماهير النصر وضعا صعبا حتى أعلن حساب النادي بتكفل عضو شرفه الأمير خالد بن فهد بسداد التزامات النادي فيما كان الشباب آخر الأندية الكبيرة حصولا عليها. بينما لم يتمكن الرائد والباطن من الحصول عليها ليحرما من تعاقدات الشتاء بعد أن بلغت التزامات الفريقين نحو 33.5 مليون ريال.

الهلال الأفضل والطائي الأكثر

شهدت الفترة الشتوية تفوقا هلاليا واضحا وعلى غير العادة في فترات شتوية سابقة كانت شحيحة والتي كان آخرها اللاعب الأرجنتيني فيتو قبل موسمين، بعد أن نجح في ضم ستة لاعبين من العيار الثقيل أبرزهم الحارس الدولي محمد العويس والتي تعتبر صفقة الموسم قادما من الأهلي وسعود عبدالحميد والمالكي من الاتحاد ومن النصر عبدالرحمن العبيد لتقوية الدكة كما ضم إيغالو الهداف الأبرز من نادي الشباب والبرازيلي ميشيل لتقديم نسخة مميزة في كأس العالم للأندية.

فيما الأكثر من حيث العدد فكان للحزم والطائي بـ7 انتدابات يأتي بعدهم الهلال ثم الأهلي والتعاون بـ5 لاعبين، حيث ضم الأهلي إدواردو وفرانك كوم كعناصر أجنبية بديلين عن نداو وباولينهو بينما محليا ضم أيمن يحيى معار من النصر وعلي مجرشي من الشباب وعبدالله المقرن من الرائد.النصر والاتحاد يعودان في الشتوية

فيما فشل الموسم الماضي النصر والاتحاد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ولم يسجلا أي تعاقدات حينها، نجح الاتحاد هذا الموسم في الحصول على الكفاءة سعيا منه للعودة إلى منصات الذهب والاستمرار على صدارة الدوري لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 13 عاما وضم أفضل مهاجمي الدوري السعودي عبدالرزاق حمدالله بعد أن ألغى عقده الفريق النصراوي، كما سجل في خانة الظهير الأيمن مدالله العليان في صفقة للتنازل عن بقية المدة لسعود والمالكي المنتقلين للهلال، كما نجح في تعويض رحيل الأحمدي المصاب بمحور برتغالي.

فيما النصر وعلى الرغم من نجاحه في الحصول على الكفاءة هو الآخر إلا أنه اكتفى بالأورجوياني جوناثان بديلا عن حمدالله في حين فشلت محاولاته بالحصول على خدمات حارس أجنبي، ويعتبر أقل الأندية استفادة من التعاقدات الشتوية مع الفيحاء الذي اكتفى بالتعاقد مع المدافع نايف الماس.

الفريق الأهلاوي والغضب الجماهيري

المصائب لا تأتي فرادى في الأهلي، فبعد أن ساءت مستويات الفريق ونتائجه في الدور الأول من الدوري واحتلاله مرتبة متأخرة في سلم الترتيب استيقظت الجماهير قبل أسابيع على رحيل العويس الحارس الأول للمنتخب والنادي وعدم التجديد لمدافعه الدولي معتز هوساوي، كما صدمت الجماهير بفشل الصفقة المنتظرة للجناح الأيسر بعدما تفاءل الجمهور كثيرا بالتوقيع مع البرازيلي تاباتا كما أن صفقتي الأجانب كانت دون المأمول في ظل طموح الجمهور بلاعبين يستطيعون انتشال الفريق من وضعه السيئ في الدوري.

الشتوية الحالية أقوى من الموسم الماضي

في هذا الموسم سجلت الشتوية انتدابات كثيرة تفوق الموسم الماضي، ولعل اليوم الأخير في هذا الموسم وحده شهد 20 صفقة بينما في الموسم الماضي 14 صفقة، إضافة إلى أن نوعية اللاعبين كانوا أفضل من حيث الأسماء، حيث أبرمت صفقات كبيرة جدا لعل أبرزهم العويس وحمدالله وإيغالو ونياكاتي ومعتز هوساوي وفيتو والمالكي، وربما غياب الهلال والاتحاد عن التعاقدات في الموسم الماضي كان له دور كبير في هذه الشتوية.

الانتقالات «الرسمية» للميركاتو الشتوي 2022:

الـحـزم







محمد السهلاوي



أسامة الخلف



نوفل الزرهوني



عبدالإله حفيظي



إيزيكيل هينتي



لوكا ستويانوفيتش



عبدالرحمن الريو



الأهـلـي





فرانك كوم



أيمن يحيى



كارلوس إدواردو



عبدالله المقرن



علي مجرشي



الهلال





سعود عبدالحميد



محمد العويس



عبدالرحمن العبيد



عبدالإله المالكي



ميشايل ديلغادو



أودين إيغالو



الطائي





جمال باجندوح



توبياس فيغيروا



مختار علي



كولينز فاي



ريان حامد



عبدالله حسون



نواف العقيدي



الاتحاد





عبدالرزاق حمدالله



أحمد شراحيلي



مدالله العليان



أندريه فيلبي



الفيصلي





أحمد عسيري



روزيكلي بيريرا



مارتن بويل



أبـهـا





الطيب المزياني



بلال عيفة



عبدالله الزوري



الفتح





بيتروس ماثيوس



أيمن الخليف



الاتفاق





يوسف نياكاتي



أمين يونس



ضمك





عبدالرحمن اليامي



خالد الدبيش



النصر





جوناثان رودريغيز



الفيحاء





نايف الماس



الشباب





لوسيانو فييتو - جون ماري



سانتوس



بـلا صـفـقـات

