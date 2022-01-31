تفاصيل الجلسة السرية لصمويل إيتو مع منتخب بلاده قبل لقاء المنتخب: طالب لاعبيه بالحرب على الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - عقد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، اليوم الإثنين، جلسة مع لاعبى منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة مصر فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2021.

وطالب إيتو خلال الجلسة التى عقدها مع المنتخب الكاميرونى، لاعبى الأسود بالتعامل مع المباراة باعتبارها حربا وتحقيق الفوز والانتصار فيها، وعدم إهادر الفرصة واصفًا ذلك بالمستحيل.

ولا يسعنا فى هذا الوقت ومع هذه التصريحات، إلا تذكر ما فعله صامويل إيتو نفسه عندما كان أحد نجوم المنتخب الكاميرونى وقائد الفريق.

تصفيات أمم إفريقيا 2013:

فى 2013، رفض صامويل إيتو الانضمام إلى صفوف المنتخب الكاميرونى فى الوقت الذى كان فيه لاعبًا فى صفوف إنتر ميلان الإيطالى فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، معللًا رفضه بسوء الإدارة والتى وصفها بطريقة الهواة. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وعندما نذكر هذا التصريح الخاص بسوء الإدارة، دعونا ننظر إلى ما تمر به النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وما شهدته من مشاهد عبثية تحت الإدارة "الناضجة" لصامويل إيتو واتحاده الكروى.

مونديال البرازيل 2014:

تجاوز الأمر حدوده عندما قاد صامويل إيتو حملة تمرد فى صفوف المنتخب الكاميرونى، ليرفض ونجوم الأسود الانضمام لمنتخب بلاده لخوض منافسات نهائيات كأس العالم فى البرازيل.

وكان سبب حملة التمر التى قادها إيتو "المدافع عن حق الكرة الإفريقية"، هو عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من اتحاد الكرة فى بلادهم الكاميرون.

يخوض المنتخب الوطنى مواجهة الكاميرون المقبلة على قلب لقب واحد، الخميس المقبل، بحثًا عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب، بينما يتسلح الأسود بتصريحات الحرب الحماسية من إيتو المتمرد الهارب.