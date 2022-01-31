الامارات | فيديو ضاحك بين محمد صلاح وعصام الحضري (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ضاحك بين محمد صلاح وعصام الحضري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر على حسابه في "إنستغرام" فيديو يجمعه مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأسطورة الكرة المصرية بعد فوز "الفراعنة" على المغرب 2-1 في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وقال الحضري في الفيديو الاحتفالي: "مبروك يا مو"، فردّ عليه محمد صلاح: "جامايكا قال لي قبل الماتش هتجيب جولين".

وكان محمد صلاح قد تألق في مباراة مصر مع المغرب وسجل هدفاً وصنع آخر لزميله محمود حسن "تريزيغه" إثر تمريرة ساحرة حتى أن كثيرون ذهبوا في تقديرهم بأن صلاح هو من سجل الهدفين.

وتترقب الأنظار الموقعة التي ستجمع مصر مع الكاميرون في الدوري نصف النهائي الخميس (23:00 بتوقيت الإمارات).

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