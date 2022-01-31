الامارات | "صفعة في الممر".. الصحافة المغربية تكذب "ليكيب الفرنسية" بشأن اشتباك ما بعد المباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صفعة في الممر".. الصحافة المغربية تكذب "ليكيب الفرنسية" بشأن اشتباك ما بعد المباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت تقارير صحفية مغربية، ما ذكرته صحيفة فرنسية حول اعتداء الحارس الرابع لمنتخب مصر، على رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد انتهاء مباراة الأحد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وتغلب منتخب مصر على المغرب بهدفين لهدف في مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين لتعبر مصر إلى الدور قبل النهائي للبطولة بينما أقصي "أسود الأطلس".

وكانت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أفادت بصفع الحارس الرابع لمنتخب مصر، محمود جاد، لرئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع، خلال مشاجرة وقعت بين لاعبي المنتخبين في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعد المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاد، الذي بات الاحتياطي الأول للحارس محمد صبحي بعد إصابة الحارسين محمد الشناوي، وأبو جبل، مهدد الآن بعقوبة قاسية.

لكن صحيفة "هسبريس"، نقلت عن مصدر في الاتحاد المغربي قوله إن الخبر المنشور في صحيفة "ليكيب" غير صحيح.

كما أكد موقع "sport.le360" المغربى، أن الخبر المذكور لا أساس له من الصحة، موضحاً أن نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات بين بعض لاعبى المنتخبين، تزامنت مع توجه فوزى لقجع إلى غرفة ملابس المنتخب المغربي.

وأشارت إلى أن مساعد مدرب المنتخب المصري قدم مباشرة بعد ذلك اعتذاره لفوزى لقجع، وذلك بخلاف ما تم تداوله بخصوص صفعه من طرف الحارس الرابع.

وفي المقابل، أفادت مصادر مصرية لـ”هسبورت” بأن الواقعة المنقولة من طرف الصحافة الفرنسية صحيحة، وأن المشادة بين لقجع وجاد محمود "انتهت سريعا" بتدخل من بعض أعضاء المنتخب المصري.

واشتبك لاعبون في منتخبي مصر والمغرب عند مدخل غرف خلع الملابس في أعقاب المباراة، وفقا لما وثقه مقطع فيديو متداول.

ولم يظهر الفيديو تفاصيل الاشتباك أو سببه، علما بأن نهاية المباراة شهدت تبادل حديث هامس جرى في هدوء بين قائد المنتخب المصري محمد صلاح، ونجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، على البساط الأخضر.

ونشرت مواقع مغربية أنباءً عن وقوع اشتباك بين أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري وياسين بونو حارس المغرب عند غرفة الملابس.

وقالت إن مدير الكرة المصري، وائل جمعة، ومعه مدرب حراس "الفراعنة، عصام الحضري، تدخلا من أجل إنهاء الاشتباك بين اللاعبين.

وبلغ منتخب مصر نصف نهائي البطولة بعد أن قلب تخلفه أمام نظيره المغربي إلى فوز 2-1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news