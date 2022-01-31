الامارات | الأرجنتيني غابرييل كالديرون مدرباً لخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني غابرييل كالديرون مدرباً لخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم في حسابها على "تويتر" عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون ليقود فريق خورفكان حتى نهاية الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين خلفا للمدرب البرازيلي كايو زيناردي، وجرى التوقيع بحضور نائب رئيس الشركة عبدالله بن عامر وعدد من المسؤولين.

من جهته، أكد كالديرون أن نادي خورفكان يمتلك طموحات كبيرة ولديه النية لتحقيق الأفضل، مصيفا: "هذا الامر شجعني على خوض تجربة جديدة في الإمارات ودوري ادنوك للمحترفين، وأنا سعيد بتواجدي مع خورفكان وأتمنى من الجميع تشجيع الفريق في المرحلة المقبلة".

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