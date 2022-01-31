فرض لقاح كورونا على سائقي فورمولا - 1

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وسيجري إدراج هذه السياسة ضمن قواعد الموسم الجديد على أن يجري تطبيقها على جميع السائقين والفرق وممثلي الإعلام والضيوف المرافقين.
ومن المتوقع أنه لن تمنح أي استثناءات في هذا الشأن.
ويبدو أن مسؤولي فومولا1 يسعون لتفادي سيناريو مشابه للذي واجهه نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل مشاركته التي كانت مرتقبة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي اختتمت منافساتها أمس الأول.
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