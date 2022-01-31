شكرا لقرائتكم خبر مبابي ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية أن النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي اتفق مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

يذكر أن عقد مبابي (23 عاما) مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي بعد الموسم الحالي.

في حين لم يصدر تأكيد بعد لصحة تقرير الصحيفة سواء من النادي الإسباني أو من النجم الفرنسي.

ويلعب مبابي منذ 2017 في صفوف باريس سان جيرمان وكان آنذاك منقولا بنظام الإعارة من نادي موناكو، وذلك قبل أن يشتريه نادي العاصمة الفرنسية مقابل 120 مليون يورو.