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مبابي ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية أن النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي اتفق مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

يذكر أن عقد مبابي (23 عاما) مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي بعد الموسم الحالي.

في حين لم يصدر تأكيد بعد لصحة تقرير الصحيفة سواء من النادي الإسباني أو من النجم الفرنسي.

ويلعب مبابي منذ 2017 في صفوف باريس سان جيرمان وكان آنذاك منقولا بنظام الإعارة من نادي موناكو، وذلك قبل أن يشتريه نادي العاصمة الفرنسية مقابل 120 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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