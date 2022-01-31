شكرا لقرائتكم خبر رينارد: اللاعبون جاهزون.. ومعدل التهديف لا يهمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي إيرفي رينارد لاعبي الأخضر من المنتخب الياباني وصيف المجموعة، مشددا على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية للمحافظة على النتائج التي حققها الأخضر في الجولات الماضية ضمن مشواره بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بالعاصمة اليابانية طوكيو قبل مواجهة منتخب الساموراي الياباني ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات: سعداء أن نكون في اليابان ونشكرهم على حسن الاستضافة، فلدينا مباراة مهمة نسعى لتحقيق العلامة الكاملة، مضيفا: تمكنا من الفوز في جميع المباريات ماعدا مواجهتنا أمام المنتخب الأسترالي والتي انتهت بالتعادل، لذلك يجب علينا اليوم الاستمرارية والمحافظة على الصدارة وتحقيق التأهل المباشر.

وتابع «أكن الكثير من الاحترام لمنتخب اليابان، ونعلم جميعا بأنه يحتل المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في التصنيف الدولي لكرة القدم، وكذلك خاض كأس العالم 2018 في روسيا وقدم أداء جيدا تجاوز فيه دور المجموعات».

وعن غياب اللاعب «سلمان الفرج»، أشار إلى أن الفرج ذو قيمة فنية عالية ليس على المستوى المحلي، بل على مستوى قارة آسيا، وهو أحد أفضل اللاعبين ولكن طبيعة كرة القدم تحتم التعامل مع مثل هذه الظروف».

وحول انخفاض المعدل التهديفي للمنتخب قال رينارد «جئنا هنا إلى اليابان لنكمل مسيرتنا الجيدة، ولا يهمنا معدل التهديف المنخفض في المباريات الثلاث الماضية، حيث حققنا الأهم في الحصول على النقاط والتربع على رأس المجموعة، وأستطيع أن أكد لكم أن اللاعبين جاهزون، ويعلمون ماذا نريد منهم».

وفيما يتعلق بالاحترازات الطبية داخل معسكر الأخضر، أكد أنه لا توجد لدينا إصابات على مستوى فيروس كوفيد 19 حتى الآن، فهناك الكثير من الاحترازات التي يقوم بها الفريق، وهذا أمر طبيعي يواجهه الجميع حول العالم، ولحسن الحظ بأننا نستطيع لعب كرة القدم.

وفي ختام المؤتمر أشار رينارد إلى أن المباراة صعبة ونتمنى أن نتوج المسيرة الجيدة بالفوز، وكنا نعلم أن هذه المرحلة ستكون صعبة وبالفعل صعبة ونحن نعمل بشكل جيد، لكن المهمة لم تنته بعد، وسأردد حتى بعد ضمان التأهل يجب علينا أن نحافظ على الاستمرارية.