فيلبي يعوض كريم الأحمدي في الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تترقب إدارة نادي الاتحاد استكمال الإجراءات الخاصة بالمحترف البرتغالي أندريه فيلبي لسفره إلى جدة خلال الأسبوعين المقبلين وتقديمه للإعلام والجمهور كآخر صفقة حسمت للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت إدارة النادي تعاقدت مع فيلبي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية بعد تعثر التعاقد مع اللاعب السنغالي في صفوف نادي كريستال بالاس شيخو كوياتي رغم رغبة اللاعب في الانتقال لنادي الاتحاد.

ولعب فيلبي خلال موسم 2021 /22 مع نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي 19 لقاء من 16 كعنصر أساسي تلقى خلالها 6 بطاقات صفراء ومرر 509 تمريرات صحيحة بنسبة 88%.

كما استرد من الخصم 48 كرة وكسب 101 التحام وأكمل 26 مراوغة ناجحة واعترض 51 كرة وحقق 26 افتكاكا ناجحا خلال اللقاءات التي لعبها مع الفريق.

ويعد التعاقد مع أندريه فيلبي اضطراريا بعد إصابة قائد الفريق كريم الأحمدي وعدم نجاح المفاوضات مع اللاعب كوياتي رغم دخوله الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون الرجوع لناديه.

وأبرمت إدارة نادي الاتحاد خلال الفترة الشتوية أربع صفقات منها اثنتان محليتان ومثلهما أجنبيتان، حيث كان أول التعاقدات مع اللاعب المهاجم عبدالرزاق حمدالله ثم مع المدافعين أحمد شراحيلي ومدالله العليان وأخيرا مع لاعب الوسط أندريه فيلبي.

ميدانيا انضم الثنائي إيغور كورنادو وعبدالعزيز الجبرين للتدريبات الجماعية مع زملائهما اللاعبين بعد إنهائهما للبرامج العلاجية والتأهيلية خلال الأسابيع الماضية.