شكرا لقرائتكم خبر اليابان طريق الأخضر لمونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار الشارع السعودي ظهر اليوم نحو ملعب سايتاما في العاصمة اليابانية طويكو، حيث يستضيف المنتخب الياباني الأول نظيره السعودي، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من التصفيات النهائية لقارة آسيا والمؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب السعودي هذا اللقاء باحثا عن النقاط الثلاث التي يعلن من خلالها التأهل رسميا للمنديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، خاصة أنه يواجه مطارده اليابان الذي يحتل الوصافة بفارق 4 نقاط.

ويبحث الأخضر من خلال هذا اللقاء عن كسر عقدة الفوز على مضيفه الياباني على أرض الأخير، حيث لم يسبق له الفوز في 3 لقاءات رسمية سابقة جمعت المنتخبين على أرض الساموراي، انتهت جميعها بفوز اليابان.

ويسعى المدرب هريفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ولاعبوه للمحافظة على السلسة المتتالية منذ بداية التصفيات دون خسارة، بعد أن استطاع الأخضر تحت قيادة رينارد تحقيق 6 انتصارات وتعادل وحيد كان أمام أستراليا في الجولة الـ5 على أرض المنتخب الأسترالي، ويمني رينارد نفسه بمواصلة هذه السلسلة والعودة من طوكيو بنتيجة إيجابية يعلن من خلالها التأهل الرسمي لمونديال قطر.

على الطرف الآخر يخوض المنتخب الياباني هذا اللقاء بعد استفاقته من تعثرات البداية، فبعد خسارته أمام المنتخب السعودي في جدة بنتيجة 1 - 0، عاد اليابان وحقق 4 انتصارات متتالية جعلته يحتل وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، ويأمل مواصلة هذه السلسلة وتحقيق الانتصار اليوم أمام المنتخب السعودي ورد الاعتبار بعد خسارته في لقاء الدور الأول، وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الأخضر إلى نقطة واحدة.

قبل المواجهة:







يحتل الأخضر صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة.



يأتي الياباني في وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة.



يتفوق هجوم الأخضر بتسجيله 10 أهداف مقابل 7 للمنتخب الياباني.



يتساوى المنتخبان في القوة الدفاعية بعد أن استقبلت شباكهما الرقم نفسه، 3 أهداف.



منذ لقائهما في الدور الأول سجل المنتخب السعودي 5 أهداف مقابل 6 للمنتخب الياباني.



حققت السعودية 3 انتصارات وتعادلا في اللقاءات التي تلت مواجهة المنتخبين في الدور الأول.



حققت اليابان 4 انتصارات في اللقاءات التي تلت مواجهة المنتخبين في الدور الأول.



لقاء وحيد جمع المنتخبين على أرض اليابان في تصفيات كأس العالم وانتهى بفور أصحاب الأرض.



لقاءات سابقة جمعت المنتخبين:





تواجها في 13 لقاء في مختلف البطولات، فازت السعودية: 5، فازت اليابان: 7، تعادل: 1.



تواجه المنتخبان في 4 مواجهات على أرض السعودية انتهت بفوز الأخضر.



تواجه المنتخبان في 3 مواجهات على أرض اليابان انتهت بفوز اليابان.



تواجه المنتخبان في 6 لقاءات على أرض محايدة، السعودية: 1، اليابان: 4، التعادل: 1.



لقاءان وديان جمعا المنتخبين انتهيا بفوز اليابان بالنتيجة نفسها 2 - 1.



المواجهات في تصفيات كأس العالم:



4 مواجهات جمعت المنتخبين، فازت السعودية: 2، فازت اليابان: 1، التعادل: 1.



تصفيات كأس العالم 1994 انتهت بالتعادل.



تصفيات كأس 2018: مواجهتان فاز كل منتخب في لقاء.



التصفيات الجارية الآن: انتهى لقاء الدور الأول بفوز السعودية بهدف دون رد.



لقاءات المنتخب السعودي خارج أرضه في التصفيات الحالية:





عمان 0 - 1 السعودية.



أستراليا 0 - 0 السعودية.



فيتنام 0 - 1 السعودية.



لقاءات المنتخب الياباني على أرضه في التصفيات الحالية: