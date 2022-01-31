الاتحاد يصعق فيوتشر بثنائية قاتلة في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف الاتحاد السكندري فوزا ثمينا ومثيرا من فيوتشر، بفوزه بنتيجة (2-1) في مباراة الفريقين بالجولة الخامسة والأخيرة من منافسات كأس الرابطة.

جاء هدف فيوتشر في الدقيقة التاسعة من توقيع أيمن الصفاقسي، فيما أدرك أجوستينيو مابولولو التعادل بالطريقة نفسها في الدقيقة 88.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل، أحرز مابولولو هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 90+3.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة يحتل بها وصافة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، بفارق نقطة خلف فيوتشر صاحب الصدارة.

ويتقدم الاتحاد السباق على بطاقة الصعود إلى نصف النهائي كأفضل فريق يحتل المركز الثاني، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة إنبي مع فاركو غدا الثلاثاء.

تشكيل فيوتشر:

حارس المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: فارس طارق - محمد ربيعة - سعد سمير - جوزيف جوناثان.

خط الوسط: محمد رضا - عربي بدر - طارق طه - عمر فتحي.

خط الهجوم: أشرف مجدي - أيمن الصفاقسي.

تشكيل الاتحاد:

حارس المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: هشام صلاح - محمد عبد السلام - محمود شبانة - صبري رحيل.

خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عادل - أجوستينيو مابولولو - بنجامين بواتينج.

تفاصيل المباراة:

حصل أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر على ركلة جزاء مبكرة (الدقيقة الخامسة) بعد عرقلته من قبل الحارس أحمد يحيى.

وأكدت تقنية الفيديو صحة ركلة الجزاء التي تقدم لصفاقسي لتسديدها بنفسه، ونفذها بنجاح محرزا الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

حاول صبري رحيل إدراك التعادل بتسديدة خطيرة في الدقيقة 14 لكن الدفاع أبعدها.

لاعبو الاتحاد يحاصرون فيوتشر بسلاح العرضيات أملا في تسجيل هدف التعادل لكن محاولات الفريق السكندري تبوء بالفشل.

تبديل اضطراري في صفوف فيوتشر في الدقيقة 32 بخرج طارق طه ودخول عمر صلاح بدلا منه.

فرصة خطيرة أخرى للاتحاد في الدقيقة 40، حيث أرسل هشام صلاح تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أجوستينيو مابولولو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم.

الاتحاد يحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 42 لكن مورو ساليفو سددها بعيدا عن المرمى.

محاولة خطيرة من الاتحاد في الدقيقة 54 حيث أرسل صبري رحيل عرضية وصلت إلى خالد الغندور الذي سدد الكرة برأسه، لكن الحارس محمود حمدي تمكن من إبعادها.

فيوتشر يرد بمحاولة خطيرة أيضا بعد 3 دقائق حيث انطلق أيمن الصفاقسي بالكرة من وسط الملعب وانفرد بالحارس أحمد يحيى الذي تمكن من إحباط الهجمة.

الحكم يطرد محمد رضا لاعب فيوتشر بعد تدخله العنيف على مابولولو في الدقيقة 68.

لاعبو فيوتشر يطالبون بركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد سقوط أشرف مجدي داخل المنطقة عقب التحامه مع محمد عبد السلام لاعب الاتحاد، لكن الحكم يرفض احتسابها بعد رجوعه لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 85 حصل عبد الغني محمد على ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلته من قبل أيمن الصفاقسي، سجل منها مابولولو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 88.

وأضاف مابولولو هدفا قاتلا في الدقيقة 90+3 من كرة رأسية، بعدما استغل عرضية متقنة من صبري رحيل من الناحية اليسرى.