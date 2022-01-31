مصدر لمصراوي: لقجع سحب شكواه ضد مصر.. واجتماع للجنة الانضباط في كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قيام فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بسحب شكواه ضد المنتخب المصري، بعد الأحداث التي وقعت عقب مواجهة المنتخبين بربع نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكانت تقارير صحفية مغربية، قد أفادت بأن ما تم تداوله بشأن تعرض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للصفع على يد محمود جاد حارس مرمى منتخب مصر خلال الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس لم يحدث، لافتة إلى أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر ووائل جمعة مدير المنتخب توجها إلى رئيس الاتحاد بالاعتذار عن المناوشات التي وقعت بين الفريقين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لقجع قرر تقديم شكوى لـ" كاف" بناء على سبه بعد مباراة مصر والمغرب، لكنه قرر في النهاية سحبها بعد تدخل هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح، أن هناك اجتماع للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" غداً الثلاثاء لبحث تقرير مراقب المباراة الكونغولي خوان مالانجو، سيتحدد بعدها موقف "كاف" من هذه الأحداث.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغربي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعقب نهاية المباراة، وقعت مشادة بين لاعبي المنتخبين خلال الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، وأثار صحفي بموقع "ليكيب" الفرنسي اللغط بشأن تعدي محمود جاد على لقجع.