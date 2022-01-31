"استعدوا للحرب".. إيتو يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الكاميرون قبل لقاء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رسالة تحفيزية للاعبي فريقه عقب التفوق على جامبيا في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وانتشر مقطع فيديو مصور لإيتو أثناء حديثه مع لاعبي الكاميرون عقب لقاء جامبيا مباشرة، في غرفة تبديل الملابس، حيث وصف اللقاء القادم للفريق بأنه كالحرب.

وجاء حديث إيتو فور انتهاء لقاء الكاميرون مع جامبيا يوم السبت الماضي، وقبل 24 ساعة من مواجهة مصر مع المغرب التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بتفوق الفراعنة بهدفين لواحد.

وقال إيتو: "أبارك لكم، ليس على الانتصار ضد جامبيا فقط ولكن على الروح التي تلعبون بها، كنا أشاهدكم في التدريبات وأعرف أنكم كنتم ستنتصرون".

وأكمل: "لدينا هدف يجب تحقيقه الآن، كل ما فعلتموه في السابق يتوقف على ما سيحدث يوم الخميس، استعدوا لانها ستكون حرب".

واختتم: "لا يمكننا أن نترك فرصة التتويج تضيع، بيننا وعد وعلينا تنفيذه، ومن جانبي أعدكم بزيادة المكافآت التي وعدتكم بها".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع نظيره الكاميروني يوم الخميس القادم، في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.