رسميا.. الزمالك يقطع إعارة لاعبه للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قطع إعارة أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق، إلى الإسماعيلي ليعود مجددا إلى القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، الإثنين: "أحمد عيد عاد إلى الزمالك بعدما كان معارا للإسماعيلي في بداية الموسم الحالي".

وأضاف: "عيد أنهى إعارته للنادي الإسماعيلي ليعود لصفوف الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأنهى صاحب الـ20 عاما إجراءات عودته إلى الزمالك بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا للمنافسات المقبلة.

يُذكر أن الزمالك وقَّع عقدا احترافيا مع أحمد عيد قبل عامين وتحديدا في يناير 2020، قبل أن تتم إعارته إلى الإسماعيلي بداية الموسم الجاري 2021/2022.