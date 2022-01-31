نجم الكاميرون السابق لمصراوي: نحترم صلاح.. والنني وتريزيجيه "أوراق رابحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى لوسيان ميتومو، نجم منتخب الكاميرون السابق، أن الثلاثي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" هم الأخطر في صفوف منتخب مصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، صاحب الضيافة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، الخميس المقبل.

وقال ميتومو في حوار مع الخليج 365: "مواجهة مصر والكاميرون من أقوى وأكبر المواجهات في أفريقيا، حيث تجمع المنتخبين الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا".

وأضاف اللاعب الذي سبق له تمثيل منتخب الكاميرون بين عامي 1997 و2005: "صلاح والنني وتريزيجيه هم الأخطر في صفوف الفراعنة، وهم الاوراق الرابحة للفريق المصري".

وتابع: "صلاح هو أحد أعظم اللاعبين في العالم، ويجب أن نفخر بكونه أحد أبناء قارة أفريقيا، هو قائد لمنتخب مصر وبالطبع نكن له احتراما كبيرا".

وأتم: "كان المنتخب المصري دائما فريقا رائعا يتمتع بشخصيات قوية، إلا أن كل شيء اليوم يعتمد على لاعب واحد هو صلاح، لكنه يبقى فريق رائع وهذا اتضح لنا خلال هذه النسخة من البطولة".