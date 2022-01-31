تقرير مغربي يكشف حقيقة صفع لقجع.. ويؤكد: "البعثة المصرية اعتذرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "المنتخب المغربية" إن ما تم تداوله بشأن تعرض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للصفع على يد محمود جاد حارس مرمى منتخب مصر خلال الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس لم يحدث، لافتة إلى أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر وائل جمعة مدير المنتخب توجها إلى رئيس الاتحاد بالاعتذار عن المناوشات التي وقعت بين الفريقين.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغربي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعقب نهاية المباراة، وقعت مشادة بين لاعبي المنتخبين خلال الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، وأثار صحفي بموقع "ليكيب" الفرنسي اللغط بشأن تعدي محمود جاد على لقجع.

وخلال تقرير نشرته اليوم الصحيفة المغربية، قالت خلاله: " بعد أن تم ترويج خبر من الصحفي الفرنسي هيرفي پينو عبر صحيفة ليكيب الفرنسية، يفيد بأن الحارس الرابع للمنتخب المصري محمود جاد صفع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أثناء الإشتباكات التي حصلت في مستودع الملابس، تحرت (المنتخب) في الموضوع وكان لها اتصال مباشر مع مصدر مقرب من رئيس الجامعة الذي فند ما روجه الصحفي الفرنسي".

وأضافت الصحيفة المغربية: "حدث نقاش أمام غرفة الملابس بين حكيمي ولاعبي منتخب مصر، وقام أحد مساعدي مدرب المنتخب المصري كيروش بدفع رئيس الجامعة الذي كان يرتدي قميص المنتخب معتقدا بأنه لاعب من الفريق الوطني، والذي كان يقوم بفك الإشتباك".

وأتمت: " البعثة المصرية وعلى رأسها المدرب كيروش ومعه وائل جمعة قدموا اعتذارهم لرئيس الجامعة".