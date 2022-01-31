الإسماعيلي يضرب الجونة برباعية.. وسموحة يسقط أمام المقاولون في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزا على نظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 4-1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس الرابطة.

وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة الأولى عن طريق محمد دسوقي، قبل أن يسجل كارميلو الجاراتاز الهدف الثاني في الدقيقة 5.

وجاء الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب دييجو فيرناندو، ليحرز عبدالرحمن مجدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+4.

وسجل فريق الجونة هدفه الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب خالد قمر في الدقيقة 89.

تشكيل الإٍسماعيلي:

عمر رضوان، باهر المحمدي، محمد عمار، محمد هاشم، محمد دسوقي، محمود دونجا، محمد عادل، عبد الرحمن مجدي، جان موريل، دييجو فيرناندو، كارميلو.

تشكيل الجونة:

عماد السيد، عمرو طارق، محمود الجزار، محمود الشبراوي، كريم طارق، نور السيد، إسلام عبد النعيم، ألان كيامبادي، محمد نجيب، دانيال، عمرو سعداوي.

وفي المباراة الثانية، فاز المقاولون العرب على سموحة بنتيجة 2-1.

أحمد عربي، أمير عابد، محمد سمير، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، أمادو انياص، عماد فتحي، أحمد أبو عجيله.

تشكيل سموحة:

الهاني سليمان، أحمد تمساح، أحمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمود حليمو، محمد كنارياـ محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، صديق أوجولا، إليا سيلا.

وبتلك النيتجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا على المقاولون العرب بنقطة صاحب المركز الثاني ويتأهل إلى الدور الثاني لكأس الرابطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 7 نقاط بالمركز الثالث.