الأهلي يعلن 22 لاعبًا في قائمته المتوجه للإمارات لخوض مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي قائمة اللاعبين المغادرين من القاهرة إلى الإمارات استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والذي سيخوض الفريق أول مواجهاته به يوم السبت القادم.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن القائمة ضمت 22 لاعبًا، بينهم بيرسي تاو المصاب عضليًا، على أن يستكمل علاجه وفترة التأهيل الخاص به خلال معسكر الفريق.

وضمت قائمة الأهلي المتوجه إلى الإمارات كلًا من:

حراسة المرمى: علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد أشرف، محمود وحيد، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد محمود، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، محمد فخري، محمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني، زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

وغادرت بعثة الأهلي متوجه إلى الإمارات عصر اليوم الإثنين، على أن يلحق بها اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا.

كما سيتوجه علي معلول ظهير المنتخب التونسي إلى الإمارات للانضمام إلى بعثة الأهلي مباشرةً قادمًا من الكاميرون، بعد الانتهاء من معسكره مع منتخب تونس بالخروج من دور الثمانية للبطولة الأفريقية.